Angel Oak Mortgage öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Angel Oak Mortgage hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,72 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Angel Oak Mortgage ein EPS von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Angel Oak Mortgage im vergangenen Quartal 44,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Angel Oak Mortgage 30,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at