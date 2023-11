Angel Oak Mortgage stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Angel Oak Mortgage ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Angel Oak Mortgage die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,350 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Angel Oak Mortgage ein EPS von 0,840 USD in den Büchern gestanden.

