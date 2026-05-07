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07.05.2026 06:31:29
Angel Oak Mortgage stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Angel Oak Mortgage stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,870 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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