Angel One: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Angel One lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,54 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Angel One 1,27 INR je Aktie verdient.

Angel One hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,34 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at