Angel Studios A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Angel Studios A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 107,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 159,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 76,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at