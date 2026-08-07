Angel Studios A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Angel Studios A hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at