Angel Yeast: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Angel Yeast lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,49 Prozent auf 4,53 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,600 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,48 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at