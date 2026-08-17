Angel Yeast stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Angel Yeast präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,510 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Angel Yeast 4,65 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at