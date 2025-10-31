Angel Yeast stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Angel Yeast lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,320 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Angel Yeast im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,89 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,400 CNY sowie einen Umsatz von 3,94 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at