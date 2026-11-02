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02.11.2026 06:31:29
Angel Yeast veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Angel Yeast präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 CNY, nach 0,370 CNY im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,42 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3,89 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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