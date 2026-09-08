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08.09.2026 05:49:38

Angela Merkel spricht über Künstliche Intelligenz

KÖLN (dpa-AFX) - Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Dienstag bei einer Veranstaltung der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) in Köln erwartet. Bei der Digitalkonferenz Digital X soll sie über das Thema Freiheit in Zeiten der Künstlichen Intelligenz sprechen, befragt wird sie von der Publizistin Miriam Meckel (11.45 Uhr). Offen ist, ob sie sich zum Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt äußern wird.

Die Digital X ist eine Marketingveranstaltung der Telekom für ihre Geschäftskunden. Als Redner erwartet wird auch NRW-Regierungschef Hendrik Wüst, der auf die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz für Nordrhein-Westfalens Industrie eingehen wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll bei der Digital X ebenfalls eine Rede halten. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht dem Programm zufolge über Europas Zukunft im globalen Machtspiel.

Die Digital X findet seit 2018 statt. In den ersten Jahren setzte der damals für Geschäftskunden zuständige Telekom-Vorstand auf den Promi-Faktor und lud immer mal wieder Redner aus der Kinowelt ein, etwa die Schauspieler Arnold Schwarzenegger ("Terminator"), Jessica Alba ("Sin City") und George Clooney ("Ocean's Eleven"). Nach dem Abgang besagten Telekom-Vorstandsmitglieds wurde das Format 2025 abgespeckt und von zwei Tagen auf einen Tag reduziert, auf Filmstars wird seither verzichtet./wdw/DP/nas

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