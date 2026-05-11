AnGes MG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AnGes MG hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 203,8 Millionen JPY gegenüber 169,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at