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16.11.2026 06:31:29
AnGes MG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AnGes MG hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -5,93 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,560 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 248,3 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 231,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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