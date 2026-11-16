AnGes MG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AnGes MG hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -5,93 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,560 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 248,3 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 231,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at