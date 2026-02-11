AnGes MG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AnGes MG hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AnGes MG ein Ergebnis je Aktie von -87,230 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 228,0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 14,440 JPY. Im Vorjahr hatten -119,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 874,12 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 643,64 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at