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17.08.2026 06:31:29
AnGes MG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AnGes MG veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,080 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 299,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 245,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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