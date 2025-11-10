AnGes MG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AnGes MG ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AnGes MG die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,56 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -15,700 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 86,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 231,2 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 124,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at