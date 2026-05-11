Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag im Minus.

Um 12:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,42 Prozent leichter bei 5 886,68 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,947 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,071 Prozent auf 5 907,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 911,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 909,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 881,86 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 926,11 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Wert von 6 035,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der Euro STOXX 50 5 309,74 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,620 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 3,08 Prozent auf 53,24 EUR), Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 246,40 EUR), Eni (+ 1,20 Prozent auf 23,14 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 47,28 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,80 Prozent auf 88,32 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,89 Prozent auf 1 183,20 EUR), Airbus SE (-2,17 Prozent auf 175,88 EUR), Siemens Energy (-2,13 Prozent auf 174,34 EUR), adidas (-1,70 Prozent auf 144,35 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 497,70 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 334 176 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 508,520 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,53 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at