DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Marktbericht 30.04.2026 12:26:52

Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags

Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags

Am Donnerstag legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,10 Prozent leichter bei 5 810,51 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,877 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,650 Prozent auf 5 778,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 816,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 810,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 747,76 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 5 541,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 947,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 5 160,22 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,681 Prozent ein. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,27 Prozent auf 48,86 EUR), Eni (+ 1,78 Prozent auf 23,98 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 37,06 EUR), Siemens Energy (+ 0,68 Prozent auf 176,46 EUR) und Siemens (+ 0,61 Prozent auf 248,25 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 509,60 EUR), adidas (-2,04 Prozent auf 146,25 EUR), UniCredit (-1,40 Prozent auf 64,70 EUR), Deutsche Bank (-1,16 Prozent auf 26,49 EUR) und BMW (-1,08 Prozent auf 76,72 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 385 412 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 451,633 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,60 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Analysen
16.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07.04.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 147,80 -0,44% adidas
ASML NV 1 222,80 2,74% ASML NV
BASF 54,53 1,83% BASF
Bayer 37,94 5,10% Bayer
BMW AG 78,16 0,70% BMW AG
Deutsche Bank AG 26,48 0,46% Deutsche Bank AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 50,38 8,23% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,94 1,31% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 1,00% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,20 -3,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Siemens AG 252,30 3,36% Siemens AG
Siemens Energy AG 180,16 2,88% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 65,68 0,40% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,50 0,60% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 881,51 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:51 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19:36 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen