Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags

Am Donnerstag legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,10 Prozent leichter bei 5 810,51 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,877 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,650 Prozent auf 5 778,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 816,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 810,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 747,76 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 5 541,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 947,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 5 160,22 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,681 Prozent ein. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,27 Prozent auf 48,86 EUR), Eni (+ 1,78 Prozent auf 23,98 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 37,06 EUR), Siemens Energy (+ 0,68 Prozent auf 176,46 EUR) und Siemens (+ 0,61 Prozent auf 248,25 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 509,60 EUR), adidas (-2,04 Prozent auf 146,25 EUR), UniCredit (-1,40 Prozent auf 64,70 EUR), Deutsche Bank (-1,16 Prozent auf 26,49 EUR) und BMW (-1,08 Prozent auf 76,72 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 385 412 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 451,633 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,60 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at