Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Am Dienstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,29 Prozent auf 5 843,50 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,922 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 5 862,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 860,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 885,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 822,26 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 5 505,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 933,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 170,49 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0,118 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 3,32 Prozent auf 23,65 EUR), UniCredit (+ 2,14 Prozent auf 65,77 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,22 Prozent auf 5,75 EUR), Allianz (+ 0,95 Prozent auf 391,90 EUR) und Enel (+ 0,93 Prozent auf 9,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-4,59 Prozent auf 36,62 EUR), Siemens Energy (-2,50 Prozent auf 172,98 EUR), Infineon (-1,49 Prozent auf 52,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 49,03 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,60 Prozent auf 86,62 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 605 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 481,618 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at