Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Am Mittwoch tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,71 Prozent leichter bei 6 064,27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,048 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,044 Prozent tiefer bei 6 105,17 Punkten in den Handel, nach 6 107,85 Punkten am Vortag.

Bei 6 050,20 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 105,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,172 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 5 881,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 771,73 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 5 375,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,66 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR), Eni (+ 1,69 Prozent auf 23,51 EUR), Siemens Energy (+ 1,03 Prozent auf 160,16 EUR), Rheinmetall (+ 0,87 Prozent auf 1 200,40 EUR) und Infineon (+ 0,00 Prozent auf 88,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-4,25 Prozent auf 155,94 EUR), Deutsche Bank (-3,65 Prozent auf 26,93 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,32 Prozent auf 49,96 EUR), adidas (-3,15 Prozent auf 161,60 EUR) und Deutsche Telekom (-2,70 Prozent auf 28,10 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8 208 247 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 537,273 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at