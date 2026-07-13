Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 6 254,47 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,387 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,422 Prozent auf 6 243,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 269,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 256,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 242,87 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 6 187,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 905,02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 383,48 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,91 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,59 Prozent auf 21,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,49 Prozent auf 26,51 EUR), Deutsche Börse (+ 0,84 Prozent auf 251,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,75 Prozent auf 507,40 EUR) und BASF (+ 0,73 Prozent auf 47,90 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-2,21 Prozent auf 70,88 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,99 Prozent auf 6,21 EUR), UniCredit (-0,97 Prozent auf 82,31 EUR), Siemens (-0,79 Prozent auf 270,70 EUR) und Deutsche Bank (-0,78 Prozent auf 31,11 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 253 919 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 604,721 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at