Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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09.09.2026 12:26:50
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück
Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,58 Prozent tiefer bei 6 311,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,454 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,283 Prozent auf 6 395,01 Punkte an der Kurstafel, nach 6 413,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 309,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 395,01 Zählern.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,15 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 523,86 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 049,74 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 368,82 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,88 Prozent zu. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 185,66 EUR), Eni (+ 1,66 Prozent auf 23,91 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 28,38 EUR), Enel (-0,27 Prozent auf 8,92 EUR) und BASF (-0,32 Prozent auf 53,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-3,28 Prozent auf 263,55 EUR), Rheinmetall (-3,10 Prozent auf 1 019,20 EUR), Infineon (-2,69 Prozent auf 56,88 EUR), Airbus SE (-2,67 Prozent auf 195,40 EUR) und Deutsche Börse (-2,43 Prozent auf 273,30 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 329 102 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 578,281 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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