Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50 aktuell
|
07.10.2026 17:58:26
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich
Schlussendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,55 Prozent schwächer bei 6 174,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,348 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,262 Prozent tiefer bei 6 255,80 Punkten, nach 6 272,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 151,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 255,80 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 403,99 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 319,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 613,62 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), adidas (+ 1,10 Prozent auf 146,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,90 Prozent auf 516,60 EUR), BASF (+ 0,20 Prozent auf 51,18 EUR) und Airbus SE (-0,27 Prozent auf 187,40 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), Deutsche Bank (-4,94 Prozent auf 29,86 EUR), UniCredit (-3,95 Prozent auf 77,51 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,71 Prozent auf 6,26 EUR) und Rheinmetall (-2,81 Prozent auf 926,20 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 926 492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 638,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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