Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Der Euro STOXX 50 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,41 Prozent auf 4 120,49 Punkte zurück. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 3,633 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,306 Prozent auf 4 124,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 137,63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 115,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 124,98 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 282,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 398,15 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.10.2022, einen Stand von 3 342,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 6,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 0,30 Prozent auf 132,85 GBP), SAP SE (+ 0,20 Prozent auf 123,10 EUR), Deutsche Börse (-0,09 Prozent auf 160,65 EUR), Infineon (-0,10 Prozent auf 31,38 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,30 Prozent auf 367,30 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-2,83 Prozent auf 14,65 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,91 Prozent auf 2,41 EUR), Enel (-1,85 Prozent auf 5,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,86 Prozent auf 108,06 EUR) und Bayer (-0,85 Prozent auf 44,49 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 138 974 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 357,028 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at