Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index im Fokus
|
24.04.2026 09:28:55
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels zurück
Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent tiefer bei 5 876,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,936 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,336 Prozent auf 5 874,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 894,73 Punkten am Vortag.
Bei 5 855,69 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 882,37 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,90 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 581,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5 948,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 114,98 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,439 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,86 Prozent auf 148,94 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,14 Prozent auf 5,67 EUR), Enel (+ 0,55 Prozent auf 9,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,65 EUR) und BASF (+ 0,37 Prozent auf 54,44 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Airbus SE (-2,28 Prozent auf 164,28 EUR), Rheinmetall (-2,26 Prozent auf 1 375,20 EUR), Bayer (-0,97 Prozent auf 39,65 EUR), Deutsche Bank (-0,96 Prozent auf 26,97 EUR) und adidas (-0,76 Prozent auf 137,05 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 451 070 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 481,695 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:58
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)