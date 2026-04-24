Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent tiefer bei 5 876,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,936 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,336 Prozent auf 5 874,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 894,73 Punkten am Vortag.

Bei 5 855,69 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 882,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,90 Prozent nach. Vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 581,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5 948,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 114,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,439 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,86 Prozent auf 148,94 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,14 Prozent auf 5,67 EUR), Enel (+ 0,55 Prozent auf 9,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,65 EUR) und BASF (+ 0,37 Prozent auf 54,44 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Airbus SE (-2,28 Prozent auf 164,28 EUR), Rheinmetall (-2,26 Prozent auf 1 375,20 EUR), Bayer (-0,97 Prozent auf 39,65 EUR), Deutsche Bank (-0,96 Prozent auf 26,97 EUR) und adidas (-0,76 Prozent auf 137,05 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 451 070 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 481,695 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at