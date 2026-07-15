Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Index-Performance
|
15.07.2026 12:27:09
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 gibt mittags nach
Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,01 Prozent leichter bei 6 279,79 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,385 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent tiefer bei 6 270,77 Punkten, nach 6 280,19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 255,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 296,04 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,581 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 229,43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 940,34 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 5 354,17 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 0,28 Prozent auf 82,35 EUR), Siemens Energy (+ 0,25 Prozent auf 154,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,17 Prozent auf 6,35 EUR), Eni (+ 0,07 Prozent auf 21,69 EUR) und BMW (+ 0,00 Prozent auf 57,32 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), BASF (-2,20 Prozent auf 48,34 EUR), Bayer (-1,91 Prozent auf 48,18 EUR), Rheinmetall (-1,91 Prozent auf 961,20 EUR) und SAP SE (-1,26 Prozent auf 135,00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 213 342 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 593,852 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer
|
15.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
15.07.26