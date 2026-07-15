Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 gibt mittags nach

Am Mittwoch halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,01 Prozent leichter bei 6 279,79 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,385 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent tiefer bei 6 270,77 Punkten, nach 6 280,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 255,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 296,04 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,581 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 229,43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 940,34 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 5 354,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 0,28 Prozent auf 82,35 EUR), Siemens Energy (+ 0,25 Prozent auf 154,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,17 Prozent auf 6,35 EUR), Eni (+ 0,07 Prozent auf 21,69 EUR) und BMW (+ 0,00 Prozent auf 57,32 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), BASF (-2,20 Prozent auf 48,34 EUR), Bayer (-1,91 Prozent auf 48,18 EUR), Rheinmetall (-1,91 Prozent auf 961,20 EUR) und SAP SE (-1,26 Prozent auf 135,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 213 342 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 593,852 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at