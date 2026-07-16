Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Um 15:41 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,49 Prozent auf 6 234,70 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,389 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,120 Prozent fester bei 6 273,10 Punkten, nach 6 265,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 208,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 283,26 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,141 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 257,42 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 5 933,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 298,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,57 Prozent. Bei 6 431,42 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 0,80 Prozent auf 48,33 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 510,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,13 Prozent auf 6,35 EUR), Allianz (+ 0,12 Prozent auf 416,90 EUR) und UniCredit (+ 0,09 Prozent auf 81,45 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-4,96 Prozent auf 63,97 EUR), Siemens Energy (-2,80 Prozent auf 147,92 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,84 Prozent auf 56,66 EUR), Enel (-1,82 Prozent auf 9,99 EUR) und Deutsche Bank (-1,32 Prozent auf 31,39 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 379 299 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 599,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at