Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,89 Prozent auf 4 191,65 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,659 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,259 Prozent auf 4 218,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 229,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 4 189,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 218,26 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,319 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.10.2023, bei 4 205,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 4 384,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 3 846,56 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 8,70 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Allianz (+ 2,29 Prozent auf 227,40 EUR), Eni (+ 1,11 Prozent auf 15,12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 372,60 EUR), UniCredit (+ 0,29 Prozent auf 24,01 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 21,55 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-3,38 Prozent auf 40,39 EUR), BASF (-2,70 Prozent auf 43,28 EUR), adidas (-2,35 Prozent auf 169,90 EUR), Infineon (-2,15 Prozent auf 29,06 EUR) und Stellantis (-1,75 Prozent auf 17,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 522 099 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 351,335 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,36 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

