BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Blick 21.01.2026 12:27:27

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Minus

Der Euro STOXX 50 gibt heute nach.

Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,58 Prozent tiefer bei 5 857,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,020 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,037 Prozent stärker bei 5 894,28 Punkten, nach 5 892,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 897,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 851,47 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 760,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 686,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 165,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,130 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 780,85 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 1,70 Prozent auf 44,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,94 Prozent auf 98,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,90 Prozent auf 57,36 EUR), BMW (+ 0,39 Prozent auf 86,42 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,35 Prozent auf 5,75 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 130,45 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 211,80 EUR), Deutsche Bank (-1,50 Prozent auf 31,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,45 Prozent auf 516,00 EUR) und Bayer (-1,41 Prozent auf 42,31 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 324 430 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 434,268 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
21.01.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 189,20 2,36% ASML NV
BASF 45,75 0,53% BASF
Bayer 43,86 0,78% Bayer
BMW AG 87,50 -1,99% BMW AG
Deutsche Bank AG 32,81 1,14% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 215,40 2,04% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,89 0,79% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,77 -0,88% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,31 -1,22% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 513,80 0,08% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,79 0,84% Nordea Bank Abp Registered Shs
Siemens Energy AG 136,95 1,44% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 103,35 1,32% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 955,47 1,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen