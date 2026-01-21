BMW Aktie
|STOXX-Handel im Blick
|
21.01.2026 12:27:27
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Minus
Um 12:09 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,58 Prozent tiefer bei 5 857,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,020 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,037 Prozent stärker bei 5 894,28 Punkten, nach 5 892,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 897,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 851,47 Zählern.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 760,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 686,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 165,96 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,130 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 780,85 Punkten.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 1,70 Prozent auf 44,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,94 Prozent auf 98,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,90 Prozent auf 57,36 EUR), BMW (+ 0,39 Prozent auf 86,42 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,35 Prozent auf 5,75 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 130,45 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 211,80 EUR), Deutsche Bank (-1,50 Prozent auf 31,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,45 Prozent auf 516,00 EUR) und Bayer (-1,41 Prozent auf 42,31 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 324 430 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 434,268 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
