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STOXX-Handel im Blick 08.10.2026 17:58:56

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

So performte der Euro STOXX 50 am Donnerstag letztendlich.

Schlussendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 6 131,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,374 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,391 Prozent auf 6 156,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6 180,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 165,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 090,31 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 413,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 204,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 649,73 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,81 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 3,58 Prozent auf 25,00 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 51,77 EUR), Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 934,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,46 Prozent auf 519,00 EUR) und Enel (+ 0,38 Prozent auf 8,77 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-3,36 Prozent auf 58,90 EUR), Bayer (-3,14 Prozent auf 42,59 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,04 Prozent auf 6,07 EUR), BMW (-2,76 Prozent auf 52,18 EUR) und Siemens (-2,56 Prozent auf 264,25 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 329 087 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 630,698 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die TotalEnergies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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