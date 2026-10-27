Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX-Handel im Blick
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27.10.2026 09:28:50
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus
Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,22 Prozent tiefer bei 6 102,65 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,241 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,118 Prozent auf 6 109,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 116,23 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 095,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 115,60 Zähler.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 302,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 6 282,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 711,06 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,31 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,51 Prozent auf 125,02 EUR), Infineon (+ 1,04 Prozent auf 50,72 EUR), SAP SE (-0,02 Prozent auf 212,20 EUR), Enel (-0,08 Prozent auf 9,21 EUR) und Allianz (-0,12 Prozent auf 430,70 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-1,30 Prozent auf 5,92 EUR), UniCredit (-1,26 Prozent auf 72,89 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 157,85 EUR), BMW (-1,07 Prozent auf 57,12 EUR) und Airbus SE (-1,03 Prozent auf 191,48 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 405 837 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 551,148 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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