Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Minus

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwoch.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,25 Prozent leichter bei 4 055,38 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,518 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,075 Prozent schwächer bei 4 062,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 065,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 076,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 040,51 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,743 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 167,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 391,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 3 585,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 5,17 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 378,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 20,43 EUR), Allianz (+ 0,60 Prozent auf 219,45 EUR), Siemens (+ 0,08 Prozent auf 127,54 EUR) und Eni (-0,37 Prozent auf 15,41 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-3,07 Prozent auf 22,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,16 Prozent auf 36,71 EUR), BMW (-1,64 Prozent auf 90,99 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,55 Prozent auf 100,20 EUR) und adidas (-1,46 Prozent auf 169,50 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 766 596 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 334,305 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,04 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,94 Prozent an der Spitze im Index.

