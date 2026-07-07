Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,59 Prozent schwächer bei 6 360,24 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,504 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,291 Prozent schwächer bei 6 379,37 Punkten in den Handel, nach 6 398,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 355,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 395,07 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6 062,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 633,22 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Wert von 5 341,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 144,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,24 Prozent auf 507,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,05 Prozent auf 259,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,97 Prozent auf 25,94 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,47 Prozent auf 56,54 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-7,56 Prozent auf 157,56 EUR), Infineon (-7,33 Prozent auf 71,55 EUR), Siemens (-3,41 Prozent auf 272,00 EUR), Airbus SE (-1,67 Prozent auf 205,95 EUR) und Rheinmetall (-0,11 Prozent auf 1 128,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 209 464 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at