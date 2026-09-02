Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,50 Prozent tiefer bei 6 336,87 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,476 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,082 Prozent tiefer bei 6 363,78 Punkten in den Handel, nach 6 368,98 Punkten am Vortag.

Bei 6 335,60 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 375,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 2,17 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 6 358,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 107,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 291,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,32 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,26 Prozent auf 6,67 EUR), adidas (+ 1,15 Prozent auf 149,65 EUR), Deutsche Bank (+ 0,38 Prozent auf 34,64 EUR), BASF (+ 0,15 Prozent auf 53,11 EUR) und Siemens Energy (+ 0,14 Prozent auf 141,28 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-3,19 Prozent auf 74,14 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,51 Prozent auf 54,74 EUR), BMW (-1,50 Prozent auf 60,28 EUR), Siemens (-1,46 Prozent auf 273,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,34 Prozent auf 46,34 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 297 679 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 559,550 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at