Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Letztendlich fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,34 Prozent auf 5 903,23 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,048 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,174 Prozent auf 5 913,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 923,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 896,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 935,09 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,683 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 725,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 649,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 996,39 Punkten berechnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,70 Prozent auf 28,31 EUR), Bayer (+ 3,12 Prozent auf 39,54 EUR), adidas (+ 2,76 Prozent auf 165,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,42 Prozent auf 1 851,00 EUR) und Allianz (+ 1,40 Prozent auf 390,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 123,45 EUR), Infineon (-3,74 Prozent auf 40,56 EUR), Siemens (-1,74 Prozent auf 251,80 EUR), SAP SE (-0,91 Prozent auf 206,50 EUR) und Enel (-0,87 Prozent auf 9,31 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 972 740 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 411,245 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,21 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

