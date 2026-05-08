ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
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08.05.2026 09:29:15
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter
Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,00 Prozent tiefer bei 5 912,83 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,043 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,376 Prozent auf 5 950,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 972,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 911,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 950,21 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,579 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 08.04.2026, den Wert von 5 913,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 998,40 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 288,94 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,07 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 1,46 Prozent auf 60,37 EUR), BASF (-0,12 Prozent auf 50,85 EUR), Enel (-0,14 Prozent auf 9,67 EUR), Eni (-0,16 Prozent auf 22,36 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,18 Prozent auf 87,92 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Allianz (-4,97 Prozent auf 369,40 EUR), Rheinmetall (-4,11 Prozent auf 1 286,40 EUR), adidas (-2,34 Prozent auf 148,45 EUR), SAP SE (-1,68 Prozent auf 148,84 EUR) und Airbus SE (-1,45 Prozent auf 180,88 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 298 594 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 502,970 Mrd. Euro den größten Anteil.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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