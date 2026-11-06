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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 06.11.2026 17:58:49

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter

So performte der Euro STOXX 50 am Freitag zum Handelsschluss.

Am Freitag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1,04 Prozent tiefer bei 6 166,95 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,420 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent tiefer bei 6 207,70 Punkten in den Handel, nach 6 231,54 Punkten am Vortag.

Bei 6 122,47 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 207,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,525 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 6 272,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 502,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 611,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,41 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), UniCredit (-0,08 Prozent auf 76,87 EUR), Infineon (-0,42 Prozent auf 45,76 EUR), Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 25,91 EUR) und Bayer (-1,14 Prozent auf 55,58 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR), Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR) und BMW (-3,23 Prozent auf 59,36 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 893 085 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 515,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 277,40 5,10% ASML NV
Bayer 55,04 -1,08% Bayer
BMW AG 58,90 -3,13% BMW AG
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,56 -3,29% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,39 -2,45% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 568,80 -3,36% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,25 0,03% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
Siemens AG 262,05 -2,82% Siemens AG
Siemens Energy AG 116,60 3,37% Siemens Energy AG
TotalEnergies 78,86 -0,30% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 76,92 0,96% UniCredit S.p.A.

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