EURO STOXX 50
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06.11.2026 17:58:49
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter
Am Freitag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1,04 Prozent tiefer bei 6 166,95 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,420 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent tiefer bei 6 207,70 Punkten in den Handel, nach 6 231,54 Punkten am Vortag.
Bei 6 122,47 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 207,70 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,525 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 6 272,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 502,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 611,18 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,41 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), UniCredit (-0,08 Prozent auf 76,87 EUR), Infineon (-0,42 Prozent auf 45,76 EUR), Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 25,91 EUR) und Bayer (-1,14 Prozent auf 55,58 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR), Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR) und BMW (-3,23 Prozent auf 59,36 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 893 085 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 515,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 277,40
|5,10%
|Bayer
|55,04
|-1,08%
|BMW AG
|58,90
|-3,13%
|Deutsche Telekom AG
|25,92
|-0,73%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,56
|-3,29%
|Infineon AG
|45,95
|2,11%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,39
|-2,45%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|568,80
|-3,36%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,25
|0,03%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|Siemens AG
|262,05
|-2,82%
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
|TotalEnergies
|78,86
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|UniCredit S.p.A.
|76,92
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