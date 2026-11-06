Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter

Am Freitag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1,04 Prozent tiefer bei 6 166,95 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,420 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent tiefer bei 6 207,70 Punkten in den Handel, nach 6 231,54 Punkten am Vortag.

Bei 6 122,47 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 207,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,525 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 6 272,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 502,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 611,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,41 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), UniCredit (-0,08 Prozent auf 76,87 EUR), Infineon (-0,42 Prozent auf 45,76 EUR), Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 25,91 EUR) und Bayer (-1,14 Prozent auf 55,58 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR), Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR) und BMW (-3,23 Prozent auf 59,36 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 893 085 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 515,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at