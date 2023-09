Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Um 09:11 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,04 Prozent auf 4 127,69 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,627 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,018 Prozent fester bei 4 129,91 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 129,18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 130,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 124,39 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,82 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 4 236,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.06.2023, den Stand von 4 305,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 328,65 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 7,04 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Zähler.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Flutter Entertainment (+ 0,73 Prozent auf 137,55 GBP), Siemens (+ 0,60 Prozent auf 130,70 EUR), SAP SE (+ 0,51 Prozent auf 121,60 EUR), UniCredit (+ 0,42 Prozent auf 22,65 EUR) und Eni (+ 0,25 Prozent auf 15,22 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Allianz (-1,19 Prozent auf 227,70 EUR), Deutsche Telekom (-0,78 Prozent auf 19,84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,77 Prozent auf 373,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,34 Prozent auf 2,42 EUR) und Deutsche Börse (-0,16 Prozent auf 160,55 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 257 826 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 356,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,09 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

