Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,74 Prozent schwächer bei 5 903,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,024 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,783 Prozent schwächer bei 5 901,25 Punkten in den Handel, nach 5 947,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 904,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 890,32 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 850,38 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 662,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 286,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,914 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,85 Prozent auf 28,69 EUR), adidas (+ 1,11 Prozent auf 150,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,01 Prozent auf 517,60 EUR), Allianz (+ 0,86 Prozent auf 375,00 EUR) und BMW (+ 0,43 Prozent auf 87,80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-3,01 Prozent auf 140,20 EUR), Deutsche Bank (-2,48 Prozent auf 32,48 EUR), Eni (-2,30 Prozent auf 16,81 EUR), Infineon (-2,08 Prozent auf 40,75 EUR) und Airbus SE (-1,48 Prozent auf 190,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 808 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 471,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

