Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Index im Blick
|
02.02.2026 09:29:39
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben
Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,74 Prozent schwächer bei 5 903,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,024 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,783 Prozent schwächer bei 5 901,25 Punkten in den Handel, nach 5 947,81 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 904,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 890,32 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 02.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 850,38 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 662,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 286,87 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,914 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,85 Prozent auf 28,69 EUR), adidas (+ 1,11 Prozent auf 150,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,01 Prozent auf 517,60 EUR), Allianz (+ 0,86 Prozent auf 375,00 EUR) und BMW (+ 0,43 Prozent auf 87,80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-3,01 Prozent auf 140,20 EUR), Deutsche Bank (-2,48 Prozent auf 32,48 EUR), Eni (-2,30 Prozent auf 16,81 EUR), Infineon (-2,08 Prozent auf 40,75 EUR) und Airbus SE (-1,48 Prozent auf 190,60 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 808 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 471,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,00
|1,00%
|Airbus SE
|192,84
|0,37%
|Allianz
|376,30
|1,35%
|ASML NV
|1 174,40
|-2,39%
|BMW AG
|87,94
|0,89%
|Deutsche Bank AG
|32,81
|-0,83%
|Deutsche Telekom AG
|28,78
|2,31%
|Eni S.p.A.
|16,92
|-1,94%
|Infineon AG
|40,52
|-1,91%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,88
|-1,39%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|516,60
|0,51%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,48
|0,64%
|Siemens Energy AG
|141,55
|-1,12%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,20
|-0,34%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 912,72
|-0,59%