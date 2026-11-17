Der Euro STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,79 Prozent leichter bei 6 298,29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,502 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,397 Prozent auf 6 323,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 348,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6 297,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 323,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 6 204,23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 6 530,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 5 640,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,66 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 27,03 EUR), Airbus SE (-0,07 Prozent auf 204,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 590,00 EUR), UniCredit (-0,32 Prozent auf 82,83 EUR) und Deutsche Börse (-0,36 Prozent auf 328,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Bank (-5,09 Prozent auf 31,24 EUR), Rheinmetall (-2,29 Prozent auf 752,10 EUR), SAP SE (-1,80 Prozent auf 209,55 EUR), Siemens Energy (-1,40 Prozent auf 127,18 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,24 Prozent auf 39,93 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 126 572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at