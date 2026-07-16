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Kursverlauf 16.07.2026 12:26:48

Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 verbucht am Donnerstag Verluste.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent leichter bei 5 367,47 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 5 390,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 385,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 394,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 356,89 Einheiten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,276 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.06.2026, den Wert von 5 320,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 095,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 473,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,28 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 489,89 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 0,86 Prozent auf 82,08 EUR), SAP SE (+ 0,55 Prozent auf 137,74 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,50 Prozent auf 6,37 EUR), HSBC (+ 0,42 Prozent auf 14,86 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,30 Prozent auf 31,39 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 79,86 CHF), Siemens Energy (-1,88 Prozent auf 149,32 EUR), Enel (-1,67 Prozent auf 10,00 EUR), UBS (-1,31 Prozent auf 43,70 CHF) und National Grid (-1,30 Prozent auf 12,19 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 3 489 003 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 599,633 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,52 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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