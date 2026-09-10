Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
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10.09.2026 15:58:56
Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,51 Prozent leichter bei 5 310,45 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,029 Prozent auf 5 339,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 337,57 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 346,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 293,43 Einheiten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 2,12 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 5 541,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 154,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 555,96 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,72 Prozent auf 5,67 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,69 Prozent auf 504,40 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,57 Prozent auf 35,59 GBP), BAT (+ 1,34 Prozent auf 40,84 GBP) und Allianz (+ 0,98 Prozent auf 441,40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-3,29 Prozent auf 73,52 GBP), SAP SE (-3,28 Prozent auf 176,86 EUR), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 142,30 EUR), Richemont (-1,60 Prozent auf 172,30 CHF) und Siemens (-1,42 Prozent auf 260,65 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 14 653 185 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 585,065 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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