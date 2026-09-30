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Euro STOXX 50-Kursverlauf 30.09.2026 12:27:08

Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags

Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags

Der Euro STOXX 50 gibt sich am Mittwochmittag schwächer.

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,33 Prozent auf 6 299,66 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,405 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,111 Prozent auf 6 327,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6 320,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 299,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 359,67 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,192 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 6 485,67 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 328,09 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 529,96 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 2,72 Prozent auf 55,98 EUR), Rheinmetall (+ 1,07 Prozent auf 970,70 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 50,44 EUR), Airbus SE (+ 0,78 Prozent auf 192,06 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,68 Prozent auf 40,94 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,46 EUR), Eni (-1,38 Prozent auf 23,95 EUR), UniCredit (-1,11 Prozent auf 83,96 EUR), Allianz (-0,95 Prozent auf 418,80 EUR) und Siemens Energy (-0,62 Prozent auf 144,92 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 208 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 592,387 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2026 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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