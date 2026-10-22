Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance im Blick 22.10.2026 12:26:51

Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 erleidet derzeit Verluste.

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,70 Prozent auf 6 101,96 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,278 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 192,11 Zählern und damit 0,248 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 207,52 Punkte).

Bei 6 090,08 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 192,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 6 324,72 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 6 316,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 639,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,30 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 0,96 Prozent auf 1 029,80 EUR), Eni (+ 0,88 Prozent auf 26,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 25,71 EUR), Deutsche Börse (+ 0,81 Prozent auf 310,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,40 Prozent auf 553,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,85 Prozent auf 128,50 EUR), Infineon (-3,20 Prozent auf 51,39 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,84 Prozent auf 5,89 EUR), Siemens (-2,49 Prozent auf 260,10 EUR) und UniCredit (-2,41 Prozent auf 73,16 EUR) unter Druck.

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 549 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 560,937 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

2026 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,54 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
22.10.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
02.10.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 404,20 0,75% ASML NV
Deutsche Börse AG 312,30 -1,36% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 27,59 4,79% Eni S.p.A.
Infineon AG 48,42 -2,44% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,85 -0,10% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,72 -1,18% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 553,40 -0,43% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,25 -0,39% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 012,20 0,20% Rheinmetall AG
Siemens AG 256,00 0,37% Siemens AG
Siemens Energy AG 117,78 -3,36% Siemens Energy AG
TotalEnergies 83,19 2,54% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 71,98 0,26% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 068,22 -0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen