Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
|
22.10.2026 12:26:51
Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell
Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,70 Prozent auf 6 101,96 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,278 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 192,11 Zählern und damit 0,248 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 207,52 Punkte).
Bei 6 090,08 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 192,11 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 6 324,72 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 6 316,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 639,21 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,30 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 0,96 Prozent auf 1 029,80 EUR), Eni (+ 0,88 Prozent auf 26,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 25,71 EUR), Deutsche Börse (+ 0,81 Prozent auf 310,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,40 Prozent auf 553,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,85 Prozent auf 128,50 EUR), Infineon (-3,20 Prozent auf 51,39 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,84 Prozent auf 5,89 EUR), Siemens (-2,49 Prozent auf 260,10 EUR) und UniCredit (-2,41 Prozent auf 73,16 EUR) unter Druck.
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 549 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 560,937 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
2026 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,54 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
15:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 404,20
|0,75%
|Deutsche Börse AG
|312,30
|-1,36%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|-3,07%
|Eni S.p.A.
|27,59
|4,79%
|Infineon AG
|48,42
|-2,44%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,85
|-0,10%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,72
|-1,18%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|553,40
|-0,43%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,25
|-0,39%
|Rheinmetall AG
|1 012,20
|0,20%
|Siemens AG
|256,00
|0,37%
|Siemens Energy AG
|117,78
|-3,36%
|TotalEnergies
|83,19
|2,54%
|UniCredit S.p.A.
|71,98
|0,26%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 068,22
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.