Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,70 Prozent auf 6 101,96 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,278 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 192,11 Zählern und damit 0,248 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 207,52 Punkte).

Bei 6 090,08 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 192,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 22.09.2026, mit 6 324,72 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 6 316,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 639,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,30 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 0,96 Prozent auf 1 029,80 EUR), Eni (+ 0,88 Prozent auf 26,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 25,71 EUR), Deutsche Börse (+ 0,81 Prozent auf 310,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,40 Prozent auf 553,80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,85 Prozent auf 128,50 EUR), Infineon (-3,20 Prozent auf 51,39 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,84 Prozent auf 5,89 EUR), Siemens (-2,49 Prozent auf 260,10 EUR) und UniCredit (-2,41 Prozent auf 73,16 EUR) unter Druck.

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 549 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 560,937 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

2026 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,54 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at