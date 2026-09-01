Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Kursentwicklung im Fokus
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01.09.2026 15:58:53
Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags
Um 15:42 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,60 Prozent auf 6 381,58 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,534 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,080 Prozent auf 6 425,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6 420,16 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 359,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6 426,00 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6 358,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 034,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 367,08 Punkten auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,08 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 526,80 EUR), Eni (+ 1,20 Prozent auf 23,65 EUR), Allianz (+ 0,51 Prozent auf 453,10 EUR), Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 287,00 EUR) und BASF (-0,38 Prozent auf 52,78 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-2,20 Prozent auf 55,05 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 279,75 EUR), adidas (-2,05 Prozent auf 148,30 EUR), UniCredit (-2,03 Prozent auf 82,94 EUR) und SAP SE (-2,01 Prozent auf 187,06 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 216 334 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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