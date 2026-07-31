BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Kursentwicklung im Fokus
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31.07.2026 15:58:46
Angespannte Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags
Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0,05 Prozent auf 5 456,67 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,163 Prozent höher bei 5 468,29 Punkten, nach 5 459,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 521,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 456,67 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,418 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 415,93 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 072,37 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 4 468,34 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,08 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 521,29 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,44 Prozent auf 34,00 GBP), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 148,88 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,86 Prozent auf 80,12 CHF), BP (+ 1,68 Prozent auf 5,52 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,44 Prozent auf 6,60 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Unilever (-2,56 Prozent auf 47,26 GBP), Deutsche Telekom (-2,36 Prozent auf 26,46 EUR), Nestlé (-2,05 Prozent auf 80,69 CHF), RELX (-1,79 Prozent auf 26,27 GBP) und BAT (-1,60 Prozent auf 44,93 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 948 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 525,016 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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