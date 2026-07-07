Angespannte Stimmung in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags

In Europa stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,13 Prozent auf 5 450,23 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,260 Prozent auf 5 443,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 457,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 439,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 461,12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 5 189,29 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 4 906,33 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 4 479,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,95 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 3,77 Prozent auf 47,29 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,02 Prozent auf 30,01 GBP), RELX (+ 2,97 Prozent auf 24,64 GBP), SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 144,14 EUR) und Roche (+ 2,38 Prozent auf 339,70 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-7,56 Prozent auf 157,56 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,51 Prozent auf 84,04 CHF), Siemens (-3,41 Prozent auf 272,00 EUR), Rolls-Royce (-2,83 Prozent auf 14,61 GBP) und Airbus SE (-1,67 Prozent auf 205,95 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 144 011 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at