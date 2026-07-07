TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Index-Performance
|
07.07.2026 15:58:45
Angespannte Stimmung in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,13 Prozent auf 5 450,23 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,260 Prozent auf 5 443,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 457,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 439,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 461,12 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 5 189,29 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 4 906,33 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 4 479,75 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,95 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 3,77 Prozent auf 47,29 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,02 Prozent auf 30,01 GBP), RELX (+ 2,97 Prozent auf 24,64 GBP), SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 144,14 EUR) und Roche (+ 2,38 Prozent auf 339,70 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-7,56 Prozent auf 157,56 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,51 Prozent auf 84,04 CHF), Siemens (-3,41 Prozent auf 272,00 EUR), Rolls-Royce (-2,83 Prozent auf 14,61 GBP) und Airbus SE (-1,67 Prozent auf 205,95 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 144 011 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,02 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TotalEnergies
|
17:59
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
01.07.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
26.06.26