Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Performance
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23.10.2026 15:59:02
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,87 Prozent auf 5 301,52 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,123 Prozent auf 5 354,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 348,11 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 296,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 354,69 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 352,67 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 5 377,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 786,47 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,95 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 3,14 Prozent auf 6,31 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,86 Prozent auf 40,00 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,61 Prozent auf 95,24 GBP), Rheinmetall (+ 0,28 Prozent auf 1 017,80 EUR) und Unilever (+ 0,25 Prozent auf 49,88 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rolls-Royce (-7,00 Prozent auf 11,71 GBP), Richemont (-5,57 Prozent auf 162,85 CHF), Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR), Siemens Energy (-2,73 Prozent auf 118,86 EUR) und Barclays (-2,05 Prozent auf 4,01 GBP) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 14 164 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 575,737 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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