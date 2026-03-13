BP Aktie

Index-Bewegung 13.03.2026 09:29:44

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Der STOXX 50 notiert am Freitag trotz positivem Vortag im Minus.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,75 Prozent schwächer bei 4 955,16 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,273 Prozent auf 4 978,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4 992,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 978,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 954,44 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,059 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 146,66 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 4 814,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 585,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,041 Prozent nach unten. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 863,20 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,63 Prozent auf 5,38 GBP), Rheinmetall (+ 0,90 Prozent auf 1 564,50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,89 Prozent auf 33,58 GBP), GSK (+ 0,20 Prozent auf 20,35 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,12 Prozent auf 85,96 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rolls-Royce (-1,87 Prozent auf 12,59 GBP), UniCredit (-1,83 Prozent auf 63,40 EUR), Siemens (-1,82 Prozent auf 220,60 EUR), RELX (-1,55 Prozent auf 25,47 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,54 Prozent auf 66,68 CHF) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 002 932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 454,947 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

