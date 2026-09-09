Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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09.09.2026 17:58:52
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende
Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,59 Prozent tiefer bei 5 332,95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,226 Prozent auf 5 406,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 419,19 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 406,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 321,81 Einheiten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 5 527,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 156,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 563,07 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,58 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,27 Prozent auf 5,57 GBP), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), GSK (+ 0,39 Prozent auf 18,04 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,10 Prozent auf 35,04 GBP) und Novartis (-0,13 Prozent auf 111,66 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Richemont (-4,66 Prozent auf 175,10 CHF), Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1 012,40 EUR), Nestlé (-3,31 Prozent auf 77,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,28 Prozent auf 78,32 CHF) und Siemens (-2,97 Prozent auf 264,40 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 29 715 939 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 631,308 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,84 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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